Meiner Stord kommune kan spara fleire hundre millionar på ny sjukeheim

Det er full strid om sjukeheimsprosjekt på Stord. Etter planen skulle ny sjukeheim byggjast på Knutsaåsen i Leirvik sentrum. Men prislapp på over 700 millionar kan velta prosjektet. Eit fleirtal i formannskapet vedtok tysdag å sjå nærmare på eit forslag frå eigedomsinvestor Kurt Arne Tyse, skriv Sunnhordland. I samarbeid med konsernet Norlandia tilbyr dei å byggja sjukeheim, som kommunen kan få leiga. Til avisa hevdar Tyse at kommuen kan spara 260 millionar på deira forslag. Tidlegare ordførar Gaute Straume Epland (Ap) er sterkt kritisk til forslaget. Varaordførar Øyvind Kyvik (H) meiner økonomien i kommunen er så pressa at dei må sjå på alternative løysingar.