Meiner Søviknes blir uthengt og hundsa

Terje Søviknes (Frp) blir kraftig uthengt og hundsa i samband med at han mottar ei samla politikargodtgjersle på 2,2 millionar kroner, meiner Høgre og Frp.

Søviknes har fått kraftig kritikk for å innkassere så høg godtgjersle, og Raudt skulda han i fylkestinget for å «plyndre ei gullgruve». – Det er ikkje rett å henge ut Søviknes på denne måten, meiner gruppeleiar for Høgre, Silja Ekeland Bjørkly (til venstre), og Frp-politikar Gustav Bahus (til høgre).

Raudt avviser at dei har hengt ut Søviknes. Partiet viser til at urimeleg høge godtgjersler til politikarar går ut over legitimiteten til politisk arbeid, og at det er viktig å setje søkjelys på det.

Terje Søviknes sjølv ønskjer ikkje å kommentere saka.