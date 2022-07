Meiner politiet gir offera ansvaret for overgrep i Facebook-innlegg

Denne teksten vart lagt ut 10. juni 2022. Politiet viser til at teksten har vorte redigert i etterkant.

DET ER SOMMAR OG FESTIVALTID

Du har dei nye kvite skoa på deg. Du har fått tak i sprit, det er billegast. Guten du er forelska i skal òg på festen. Forventningane er store. Den første festivalen to dagar til ende etter pandemipause.

Du er endeleg 15 år, konfirmert i vår og klar for livet. Venninna di og du er klar for fest, men fyst vorspiel.

​Inngrep ovanfor born

Politiet kan vise bort eller bringe heim born som driv omkring på eiga hand på offentleg stad etter klokka 22:00. Politiet kan også ta hand om born som ein treff på under tilhøve som klart inneber ein alvorleg risiko for borna si helse. Om nødvendig, ringa barnevernsmyndigheitene.

Politiet kan òg gripe inn ovanfor born over 15 år om det er grunn til å anta at inngripen vil vera tenleg.

I politivedtektene for både Sogndal og Luster kommune står det at born under 15 år ikkje har tilgjenge til offentleg dans eller liknande allmenn tilstelling utan at dei er saman med foreldre eller andre føresette.

Dei kvite skoa er ikkje lenger kvite. Du er fortvila, full og har fått spy på kleda dine. Guten du er forelska i, klinte med ei anna jente. Venninna di kom bort frå deg og batteriet på telefonen din er flatt. Du legg deg ned ein plass ute for å kvile ei stund.

Ein gutegjeng kjem bort og lurer på om det går fint med deg. Du har sove ein augeblikk. Dei filmar deg på Snapchat der du ligg fortvila og aleine med spy på kleda dine. Du har ikkje mykje å stille opp med no. Den eine guten stikk handa si ned i buksa di, og dei andre gutane ler. Du prøver å koma deg unna. Dei er fleire og sterkare enn deg.

Skildringa er ikkje unik og dessverre noko me i politiet erfarer for ofte.

Dette er ei bøn til ungdomen og foreldre.

Kjære ungdom, ikkje sett deg i situasjonar kor du kan kome i naud eller få vonde opplevingar. Du tar sjølv valet om kva du drikk, kor mykje og om du lar vere. Men hugs at inntak av rusmiddel sløvar sansane dine slik at du gjer mindre kloke vurderingar enn om du var edru. Ver førebudd, lag gode avtalar med venene dine og ha alltid nok straum på telefonen din. Ikkje gå aleine. Om du ser at nokon treng hjelp, er for full og aleine, ta kontakt med ein vaksen.

Kjære foreldre, pass på at ungdommen din har ein plan for korleis han eller ho kjem seg heim. Vit kven dei er ilag med. Ikkje send barnet ditt på fest før han eller ho er klar for det. Kor er du denne helga? Er du tilgjengeleg om barnet ditt treng deg? Kven kan barnet ditt ringa om ulykka skjer? Me håpar det er deg, og at du er der!

Vi i politiet skal vere der, og me skal førebyggje og gjere jobben vår. Men vi treng di hjelp. De er fleire enn oss!

Med ynskje om ein fin festivalsommar med mange gode minne!