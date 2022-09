Meiner oppdrettsnæringa sutrar

– Oppdrettsnæringa må slutte å sutre mot forslaget om å auke skatten, sa Marte Hammer (SV) under møtet i Vestland fylkesting i dag. Regjeringa føreslo i dag å innføre grunnrenteskatt for oppdrettsbransjen, noko som betyr auka skattetrykk. Hammer viste til at næringa har superprofitt og at dei må slutte å klage.