Meiner liv og helse må prioriterast høgare

Dagens modellar for samfunnsøkonomisk lønsemd må reviderast, og er ikkje åleine tilstrekkeleg som vurderingskriterium for prioritering av vegmidlar. Dette er tilrådinga til Vestlandsrådet som skal ha møte komande onsdag. Det blir peika på at omsynet til liv og helse må prioriterast høgare. Også eksport av gods, regionsutviding, berekraft og beredskap er viktige faktorar som i større grad bør inngå i vurderingsgrunnlaget, meiner Vestlandsrådet, som består av fylkespolitikarar frå Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.