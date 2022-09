Meiner kommunen ikkje var skuld i forgifting

Under bensinstasjonsbrannen på Sande i Sunnfjord for 11 år sidan, blei det brukt brannskum, som grunneigaren meiner var forgifta. Sunnfjord kommune har på si side avvist dette. No slår ein fersk rapport frå Sweco fast at kommunen ikkje kan stå bak den store forgiftinga. Det skriv Firda.