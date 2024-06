Meiner evakuering tok for lang tid

Evakueringa etter at eit godstog spora av i Arna i mars tok alt for lang tid. Det meiner Vy, som har skrive brev om dette til Bane Nor.

Eit passasjertog med om lag 200 passasjerar blei ståande i fleire timar i Arnanipa tunnel etter ulykka, etter at toget mista straumen. Vy stiller spørsmål om kva som var årsaka til at det tok så lang tid.

– Det tok altfor lang tid å få evakuert toget. Derfor har vi sendt eit brev til Bane Nor for å legga litt trykk på å få svar på evalueringa av hendinga, seier direktør for produksjon og trafikksikkerhet, Kenneth Løkken Svendsen til NRK.

Etter at dei sende brevet, blei Vy invitert til eit evalueringsmøte i august.