Meiner EU-medlemskap vil vere bra for Vestland

– Norsk EU-medlemskap vil vere bra for Vestland, seier fylkesvaraordførar Natalia Golis (MDG). Ho viser til at EU si klimalovgjeving vil vere viktig for det grøne skiftet og for at industrien i Vestland skal vere konkurransedyktig i Europa. Også kompetansemessig vil det vere viktig for Vestland å vere med i EU, meiner ho. Sentralstyret i MDG vedtok nyleg at Noreg bør gå i forhandlingar med EU om medlemskap.