Meiner det er uheldig at regjeringa får skulda

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) seier til avisa Vestavind at det er uheldig at regjeringa får skulda for at lærarstreiken enda med tvungen lønsnemnd. Dei siste dagane har fleire sentrale Ap-politikarar og lærarar i Sveio kommune meldt seg ut av partiet i protest.

Ho understrekar at ansvaret for å løysa ei arbeidskonflikt ligg på partane.