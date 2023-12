Meiner det er «sakleg grunn» til å avlyse grønt anbod

Fylkesdirektør Rune Haugsdal føreslår å avlyse anbodskonkurransen for ekspressbåtrutene mellom Bergen og Sogn og Fjordane. I tilrådinga viser han til at konkurransen kan lovleg avlysast dersom det ligg føre ein «sakleg grunn». «Manglande finansiering utgjer ein slik lovleg grunn når årsaka skuldast endring i dei økonomiske føresetnadane», skriv fylkesdirektøren. Planen var å gå over til utsleppsfrie ekspressbåtar frå 2026, men no er det meste usikkert.

Vestland fylkeskommune hadde rekna med at staten vil dekkje meirkostnadene på fleire hundre millionar kroner med å gå over til utsleppsfritt. Men uklare signal frå regjeringa gjer det usikkert kor mykje staten vil dekkje. Saka skal avgjerast i fylkestinget komande veke.