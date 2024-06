Meiner Bergen kommune sjukeleggjer vaksne med epilepsi

Tysdag ettermiddag skal helsebyråd Marte Monstad orientere helseutvalet til bystyret om saka der 21 vaksne med utviklingshemming fekk nei til dra på sommarleir på Bømlo.

Måndag vart det klart at 15 personar likevel kan dra, etter at byråden hyra inn helsepersonell til å følge dei.

Men interesseorganisasjonar meiner kommunen no «sjukeleggjer» ei heil gruppe, når dei held fast på at alle med epilepsi treng helsepersonell.

– Dette er sløsing med ressursane til samfunnet, og det er direkte urimeleg å sjukeleggjere alle med epilepsi, seier Jørn Sibeko i Epilepsiforbundet.

– Dette har vore ei tung sak å jobbe med. Mange har vore bekyrma og tatt kontakt. Det er eit nederlag for demokratiet at vi må ha pressa med på laget, seier Kari Elster Moen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (bildet).