Meieriet pub evakuert etter brann

– Det var full brann i kjølanlegget i kjellar, og observert røyk på utsida av bygget, opplyser fungerande vaktkommandør Sigurd Hadeland ved 110 Vest. Brannen vart varsla klokka 1122. Puben er evakuert. Like før klokka 12 opplyser brannmannskap at det ikkje er opne flammar, og at situasjonen er under kontroll.