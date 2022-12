Medlemsveksten i Mållaget held fram

For andre år på rad har Noregs Mållag eit medlemsstal på over 15 000 personar. Dei nye medlemene i Mållaget kjem til frå heile landet, men særleg i og rundt dei store byane. Mållagsleiar Peder Lofnes Hauge meiner veksten reflekterer eit stemningsskifte i folket. Med 5000 fleire medlem enn for ti år sidan, har Mållaget det høgste medlemstalet sidan midt på 80-talet.