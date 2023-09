MDG, Sp og SV inn i samtaler med Arbeiderpartiet

MDG skal inn til samtaler med Arbeiderpartiet en av de kommende dagene. Det bekrefter partiets førstekandidat Thor Haakon Bakke.

Det skjer etter sittende byrådsleder Rune Bakervik (Ap) mandag kveld åpnet opp for nye samtaler om byrådsmakt på venstresiden.

Bakke presiserer at det er «helt åpne samtaler» og at partiet ikke har bestemt seg for hvilken byrådslederkandidat de vil stille seg bak.

Også SV og Sp skal inn i samtaler med Bakervik. Det bekrefter partiets førstekandidater Mikkel Grüner og Reidar Digranes i en SMS til NRK.