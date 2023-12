MDG etterlyser ei obligatorisk merkeordning for produkt som inneheld miljøgifter eller som lek plastkjemikaliar.

Småbarnsmor Silje Sekse er oppteken av at døtrene skal få i seg så lite av desse stoffa som mogleg.

– Det krev ganske mykje ressursar for enkeltpersonar å setja oss inn i eventuelle farar for oss sjølve. Det er fint om det kjem tydeleg frå høgare hald kva ein bør halda seg unna, seier ho.

NRK har tidlegare skrive om at det er lite ho kan gjera sjølv.

– Å sitja å venta på at EU eller nokon andre skal koma langt nok, er rett og slett ei ansvarsfråskriving, seier Ingrid Liland, nestleiar i MDG.

Nestleiar i MDG, Ingrid Liland. Foto: Nicklas Knudsen / Nicklas Knudsen

– Eg er ueinig. Regelverket vårt i Noreg og EU er det strengaste i verda. Det sikrar godt vern av barn og unge i Noreg og resten av Europa, seier statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i klima- og miljødepartementet.

Etterlyser merkeordning

Sekse har fokus på å eta meir reine råvarer, bruka skjerefjøl i tre og å byta ut matboksar og drikkeflasker med versjonar i metall.

Men FHI-forskar Line Småstuen Haug seier det Sekse kan gjera sjølv har lite å bety for kva barna hennar får i seg.

Grunnen til det er at me får i oss det meste gjennom maten me et. Det er vanskeleg å seia kva for nokre matvarer ein bør halda seg vekke frå, fordi miljøgifter ofte finst i mange slags matvarer.

Miljøgiftene endar opp i maten fordi dei har blitt slopne ut i naturen. Metallmatboks og skjerefjøl i tre monnar derfor ikkje.

Ingen veit kor mykje Sekse sine tiltak hjelper. Foto: Tale Hauso

– Det finst ikkje god dokumentasjon på at det hjelper å unngå desse produkta, seier Haug. Ho viser likevel til at det er for lite forsking på området, så dei kan ikkje seia sikkert at det ikkje vil vera av betyding.

Dette viste undersøkinga til FHI Ekspander/minimer faktaboks Barn og ungdom har mange miljøgifter i kroppen. Ein stor andel har høgare nivå av Bisfenol A (BPA) og per- og polyfluoralkyl-stoff (PFAS), enn det som blir rekna som trygt.

Nesten alle (99,6 %) av dei 669 barna i undersøkinga hadde eit nivå som overgjekk det som er rekna som trygt for BPA, og for PFAS var talet nær ein tredjedel (28,6 %).

Stoffa hopar seg opp i kroppen over tid, fordi dei blir skilde sakte ut. Eit døme på dette er PFAS, som FHI er spesielt bekymra for.

Innsamlinga vart gjort i 2016–2017. Miljøbiobanken ved Folkehelseinstituttet samla inn prøvar frå urin og blod frå barn og ungdom som bur i ulike delar av Noreg.

Dersom familien Kristiansen Sekse skal vera sikre på at dei får i seg mindre av dei skadelege stoffa, er dei altså avhengige av at det skjer endringar på samfunnsnivå.

MDG meiner løysinga kan vera ei obligatorisk, nasjonal merkeordning. Dette har dei også stilt eit skriftleg spørsmål til klima- og miljøministeren om.

Regjeringa er ikkje einig.

Samarbeid med Europa

Ifølgje regjeringa er samarbeidet med Europa hjørnesteinen i det nasjonale arbeidet. Dei viser til at særnasjonale tiltak både kan vera meir krevjande, ta lengre tid og ha liten effekt.

– Me må bruka ressursane der det gir størst effekt og derfor prioriterer me arbeidet med nye forbod, seier statssekretær Kjersti Bjørnstad (SP).

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp). Foto: TROND ISAKSEN / © FOTO TROND ISAKSEN

Ho viser til at det europeiske regelverket har ekstra strenge krav til kjemikaliar i leiker og andre produkt til barn.

– Myndigheitene sin innsats er retta inn mot å fjerna det som er skadeleg frå produkta. Me har ikkje krav i regelverket om merking av alle kjemiske stoff, og det er heller ikkje aktuelt å innføra obligatoriske, nasjonale merkekrav, seier ho.

MDG meiner likevel det trengst strakstiltak, og at ein ikkje kan venta på at EU-reguleringane skal tre i kraft.

– Merkinga er openbert ikkje god nok

Men MDG har ikkje klar ei liste over aktuelle strakstiltak.

– Først og fremst må me få kartlagt kva slags produkt miljøgiftene kjem frå. Me må på sikt få regulert ut dei konkrete stoffa, men også stilla krav til merking av produkta som miljøgiftene kjem frå så lenge dei blir selde.

– Mykje av maten me et er importert. Vil det nytta med eit nasjonalt regelverk?

– Me er ikkje mot å samarbeida internasjonalt. Det er me heilt avhengige av, men Noreg har eit ansvar både for kva me importerer, korleis avfall blir handtert og kva som blir produsert og selt her, seier Liland.

Ho viser til at strengare reglar også vil bidra til meir kvalitet på det som blir importert.

Statssekretær Bjørnstad viser til at me allereie har ordninga med Svanemerking av produkt.

– Merkinga er openbert ikkje god nok når me ser kor mykje miljøgifter som er i kroppane til folk. Me kan sjølvsagt gjera merkinga me allereie har betre, men me er opptekne av at norske politikarar må gjera noko med den norske marknaden, seier Liland.

Dette er ikkje Bjørnstad einig i.

– Ordninga er god. Merkeordninga viktig fordi dei informerer forbrukarane om gode miljøval. Svanemerkte produkt oppfyller strenge krav til at alle materiale som er brukte er frie for miljøgifter.

Sekse bør halda fram med tiltaka sine, meiner både statssekretæren og FHI. Foto: Tale Hauso

Ikkje samstemte om løysing

Også andre parti engasjerer seg i saka. Men kva løysinga er er dei ikkje nødvendigvis samstemte om.

Høgre meiner det bør bli enklare å ta gode val på butikken gjennom trygge merkeordningar. Dei har føreslått å vidareutvikla og styrka Miljømerking Norge og Svanemerket.

– Høgre er opptekne av å styrka dei kjente og etablerte ordningane me allereie har, framfor at det skal opprettast mange nye merkeordningar som igjen kan bidra til å forvirra forbrukarane, seier Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Ho rosar foreldre som brukar forbrukarmakta si til å velja miljøvenlege alternativ.

– At folk tek medvitne val er eit viktig pressmiddel ovanfor produsentar når dei vel materiale og ingrediensar i produkta sine.

Mathilde Tybring-Gjedde (H) sit i energi- og miljøkomiteen på Stortinget saman med mellom andre Sofie Marhaug (R) og Ola Elvestuen (V). Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Raudt peikar på at i takt med at kunnskapen om plaststoff og miljøgifter aukar, trengst det strengare regulering.

Sofie Marhaug (R) peikar på at sjølv om dei ikkje er negative til ei merkeordning, er det ei løysing som i stor grad flyttar ansvaret over på forbrukaren.

– Å for eksempel sjå på om det går an å reinsa drikkevatn for PFAS ville vore ei betre løysing for å hindra ny spreiing av miljøgifter i naturen, seier Marhaug.

Ho viser til at mellom andre Sverige og Danmark har grenseverdiar for stoffet i drikkevatnet.

Venstre meiner regjeringa må forsterka innsatsen for å få til eit forbod mot dei skadelege stoffa i heile Europa.

– Det er skuffande at regjeringa og SV heller ikkje i år forsterkar støtta til miljømerkeordninga Svanemerket som Venstre også i år har foreslått, seier Ola Elvestuen (V).

Han viser vidare til at å forsterka den generelle miljøpolitikken også vil vera med på å senka nivåa av dei skadelege stoffa.

– Alle kan bidra

Silje Kristiansen Sekse og resten av familien i Hardanger følgjer allereie med på dei merkeordningane som finst.

– Eg er positiv til meir merking, slik at flest mogleg kan ta informerte val.

Liland i MDG meiner hovudoppgåva til politikarar er å fortelja småbarnsmødrer at dei tek ansvar for miljøgiftene.

– Det er nyttelaust å overlata til kvar enkelt mor eller far å rydda opp i eit miljøproblem som er så omfattande. Det håpar eg den nye ministeren tek til seg og kan fortelja norske foreldre.

Både FHI og departementet meiner Silje Sekse bør halda fram med tiltaka sine.

– Det ho gjer er fine tiltak som ho bør halda fram med. Alle kan me bidra med vårt til eit giftfritt miljø, seier Bjørnstad.

Haug i FHI seier at dersom me brukar færrast mogleg produkt som inneheld miljøgifter, så vil me på sikt sleppa ut færre miljøgifter i naturen. Det vil igjen føra til at me får i oss mindre gjennom maten me et.