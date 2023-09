MDG vil gjere det enklare for kommunar å sette ned fartsgrenser

Miljøpartiet Dei Grøne har lagt fram eit representantforslag til Stortinget om ein effektiv og trygg kvardag for mjuke trafikantar.

Mellom anna vil partiet gjere det enklare for lokale styresmakter å senke fartsgrenser på vegar.

Konkret meiner MDG at Stortinget bør be regjeringa om å sørge for at skilt- og varslingsansvar for fylkesvegane skal bli overført til fylkeskommunane, og at Statens vegvesen må vekte tryggleiken for mjuke trafikantar i større saker som handlar om fartsgrensejustering, spesielt der fylkeskommunar eller kommunar har spurt etter lågare fart.

Forslaget blir behandla i haust.