MDG og Bakke kritiske til byrådets klimapolitikk

– Norske tre hadde fortent betre enn å bli brukt til utskrifta av denne plattforma.

Det seier gruppeleiar for Miljøpartiet Dei Grøne i Bergen, Thor Haakon Bakke om byrådsplattforma som Christine Meyer (H) la fram måndag.

Han meiner klimapolitikken til det nye byrådet ikkje er god nok. Av plattforma går det fram at «summen av alle små og store tiltak monner» og målet deira er at tiltaka skal vera slik at dei har størst effekt.

– Dette blågrå byrådet seier dei vil føra ein kunnskapsbasert klimapolitikk, men det billigaste og mest effektive klimatiltaket ein kan gjera, å redusera kjøtforbruket, er dei dønn imot, seier Bakke.

Bakke peikar også på at det nye byrådet ikkje vil auka bompengane.

– Samtidig blir det motorvegbonanza, meir parkering, nedbygging av natur og bybanen til Åsane blir utsett på ubestemt tid.

Også Mikkel Grüner (SV) reagerer på klimainnhaldet i plattforma.

– Her er det ikkje noko klimamål. Styrer dei då på det gjeldande klimamålet eller har dei ikkje eit mål om reduserte utslepp?

Sjølve viser byrådet til at dei vil gå vekk frå symbolpolitikk som gjer kvardagen vanskelegare for bergensarane. Dei viser også til BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen som byens største utsleppspunkt, og viser til moglege tiltak der.