MDG drøymer om tidenes lokalval, men manglar politikarar

Lokalpolitikken er krevjande.

Mange og lange møter.

Tusenvis av sider med sakspapir.

Og kanskje kjeft og kritikk frå folk på gata og i sosiale medium.

– Det er ikkje å legge skjul på at det vart litt utfordrande for oss når ingen av våre fem på fylkestinget ønska å sitte ein ny periode, seier Odd Bovim.

Han har jobben med å lage ei ny fylkesliste i Vestland MDG.

Partiet har som uttala mål å gjere sitt beste lokalval nokosinne, og partileiinga insisterer på at det aldri har vore lettare å få folk til å stille på lister.

Men fleire stadar droppar politikarane deira ut, og i fleire kommunar kjempar partifolket for å finne nye kandidatar.

– Vi må stikke kjeppar i hjula for oss sjølve

Blant dei som gir seg er fylkesvaraordførar Natalia Golis, som melder overgang til næringslivet.

I dag har ho det høgaste fylkesvervet av alle MDG-arar i heile landet, og var ei stund aktuell som partileiar.

– Vi må stikke kjeppar i hjula for oss sjølve, og skape fornying. Eller så kjem vi ingen veg, seier ho.

23 år unge Pauline Tomren er også blant dei som gir seg.

– Eg lyt prioritere andre ting, seier ho.

Kampen om å folk til å stille på listene er ikkje ei ukjent problemstilling. Akkurat no jobbar nominasjonsnemnder og -komitear i alle partifargar på spreng.

– Det er naturleg at mange vurderer om dei skal stille eller ikkje. Og vi har forståing for at det er verv som er så tunge at ein kan gje stafettpinnen vidare, seier Torkil Vederhus, som er partisekretær i MDG.

I 2019 toppa denne trioen lista for Vestland MDG. No vil ingen av dei vere fylkespolitikarar lenger. Frå høgre Mark Taylor, fylkesvaraordførar Natalia Golis og Pauline Tomren. Foto: MDG

Kamp i kommunane

I Vardø er partiets einaste ordførar i tenkjeboksen.

Ørjan Jensen ville i august ikkje svare iFinnmark på kor vidt han stiller eller ikkje. Han har heller ikkje svart NRK. Vardø er den største MDG-kommunen i landet med 23,2 prosent av stemmene sist val.

Ørjan Jensen er den einaste MDG-ordføraren i landet. Han har ikkje svart på om han vil stille på nytt i Vardø, verken til NRK eller iFinnmark. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

I Sunnfjord vil toppkandidat og tidlegare stortingskandidat Marius Dalin trappe ned:

– Eg har ikkje same kapasitet til å drive med politikk i neste periode. Vi har få eller ingen til å ta over anna enn oss som har vore litt synlege. Det er ganske utfordrande. Men vi reknar med å stille liste.

I Kinn flytta toppkandidaten Odd Bovim til Hardanger. Men han er innstilt til å stille på topp i Kvam herad:

– Eg kunne kanskje tenkt meg ein lågare plass enn førsteplassen. Men når lokallaget er innstilt på å gjere det slik, så er eg det også.

Men dei må altså jakta ein ny topp i Kinn. Og i Sogndal der Ståle Loftesnes gir seg.

I Bærum tar ikkje Hans Rugset attval på topp, ifølge Budstikka:

– Den viktigaste grunnen er at eg har lyst til å bruke meir tid på advokatfirmaet mitt, styreverv og anna næringsliv, og å vere meir saman med familien. Då vil ikkje det gå i hop med fire nye år i politikken, seier han.

I Horten skal Jennifer McConachie sjølv leie jakta på sin eigen etterfølgjer, skriv gjengangaren:

– Eg synest åtte år held. No er det på tide å sleppe til nye krefter, seier ho til avisa.

MDG-toppane jubla vilt då valresultata vart klare i 2019. Dei har som mål å juble endå meir i 2023. Du trenger javascript for å se video. MDG-toppane jubla vilt då valresultata vart klare i 2019. Dei har som mål å juble endå meir i 2023.

Kamp i storbyane

I storbyane har kampen motsett forteikn. Her handlar kampen om å få stå på listene.

I Oslo måtte partileiar Arild Hermstad kjempe knallhardt for andreplassen på lista, skriv Avisa Oslo. Han vann knipent med 111 mot 98 røyster over finansbyråd Einar Wilhelmsen.

I Trondheim vart det rift om kven som skulle etterfølge Ola Lund Renolen på topp, skriv avisa Nidaros. Line Ingebrigtsen Fjørstad vann over innstilte Tore Dyrendahl.

I Bergen trekte lokallagsleiaren seg i protest etter at han ikkje fekk stå på verken sjuande- eller åttandeplass på lista, skriv Bergens Tidende.

– Det er enklare enn nokosinne å finne folk, og vi høyrer frå folk at dei har lyst på attval, seier partisekretær Torkil Vederhus.

Han seier målet er å bli endå større enn sist. Då fekk dei rekordhøge 6,8 prosent.

– Vi er veldig tidleg i prosessen, men det ser veldig lovande ut.