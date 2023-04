MC-ulukke i Alver

Ein lett-MC har køyrt av vegen på fylkesveg 5486 Toskavegen i Manger. Ulukka skal ha skjedd like over klokka 12. Sjåføren låg i vegbana, var medviten og fekk tilsyn av lege på staden. Vedkomande blir køyrt til sjukehus i ambulanse. Vegtrafikksentralen melder klokka 12.41 at det er så godt som fri ferdsel på staden. Vegen var tidlegare stengd.