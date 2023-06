MC-fører til sykehus etter kollisjon

Ulykken på Vallaheiane skal ha vært et sammenstøt mellom en motorsykkel og en bil, melder politiet nå. Bilfører er uskadd, men den 18 år gamle mc-føreren er fraktet til Haukeland sykehus. Et vitne har overfor politiet fortalt at det skal ha vært bakhjulskjøring i forkant av sammenstøtet.