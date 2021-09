May Lene måtte kutte halve staben – no dreg turistane til nabofjorden

– Eg er veldig redd for arbeidsplassane, seier May Lene Steinheim Lunden.

Dagleg leiar i Fjordsafari har lang erfaring med å tilby opplevingar og turar i spektakulære Nærøyfjorden.

Normalt er det fulle båtar gjennom heile året, men denne augustdagen er det stille på fjorden.

På det beste i sommar har selskapet hatt 50 prosent av normal omsetjing. I alt har pandemien ført til at halvparten av staben på 13 mista jobben.

– Det har vore det verste, eigentleg. Vi kjem så tett på kvarandre.

MINDRE TURISTAR: Denne sommaren har May Lene Steinheim Lunden og ektemannen kjent på kroppen kor få turistar som har kome. Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

Etter pandemien kjempar turistmål over heile landet for å kome tilbake for fullt til turistsesongen 2022.

Men ferske tal NRK har henta inn viser at det er klare vinnarar og taparar blant cruise-destinasjonane dei neste åra.

Både Nærøyfjorden og Geirangerfjorden er ein del av Unescos berømte verdsarvliste, og har fått eigne særkrav om null utslepp innan 2026. Allereie frå 1. januar neste år blir reglane stramma inn. Begge reisemåla får ein klar nedgang i anløp og passasjerar neste år, samanlikna med den siste sesongen før pandemien, i 2019.

Vik, Nordfjordeid og Loen/Olden ligg alle utanfor verdsarvområdet. Her er tendensen motsett. Alle har fleire bestillingar for neste år, samanlikna med 2019.

Nye miljøkrav gjer at forureinande båtar skal bort frå verdsarvfjordane frå 2026. Det har vore sterkt press på å utsette tidsfristen til 2030, men Stortinget sa i vinter nei til forslaget.

Sjøfartsdirektoratet har tidlegare peika på at teknologien ikkje vil vere på plass for å nå målet om nullutslepp innan fem år.

STRENGARE KRAV: Skip som dette blir forbode frå 2026. Foto: Tone Lin Støfring Skovro / NRK

Nedgang i Flåm

Hamnesjefen i Flåm/Aurland, Tor Mikkel Tokvam, ser at talet på anløp ligg an til å bli halvert frå 160 i 2019 – til 80 i 2022.

– Vi stiller oss i ein uheldig situasjon der vi får dei same utsleppa, berre i nabohamnene. Mange kjem til å kome hit likevel, men no må dei lastast om på vegen.

På det meste har Flåm hatt over ein million passasjerar i året. Planen er å byggje eit landstraumanlegg, som gjer at skip kan slå av motoren medan dei ligg til kai.

Fleire i næringa jobbar no systematisk for at styremaktene skal endre det særskilde regelverket som råkar verdsarvfjordane.

– Eg håpar det skjer. Elles forsvinn cruise frå Flåm, seier Tokvam.

HALVERING: Talet på cruise-anløp ligg an til å bli halvert i 2022, samanlikna med 2019, den siste sesongen før pandemien. Hamnesjef Tor Mikkel Tokvam er bekymra. Foto: Ole Andre Rekkedal / NRK

Nedgang for Geiranger

I Geiranger har dei liknande utfordringar.

I 2019 kom det 217 anløp til Stranda, heimkommunen til Geiranger. Neste år ligg det an til 160 anløp.

Hamnesjef Rita Berstad Maraak seier stortingsvedtaket om nullutslepp for verdsarvfjordane frå 2026 no slår inn for fullt.

– Miljøkravet gjeld framleis berre for to verdsarvfjordar. Departementet må oppklare og dokumentere korleis ein skal oppnå det nasjonale klimamålet ved å flytte skip som går frå ein fjord til ein annan.

NEDGANG: Hamnesjef i Stranda kommune, Rita Berstad Maraak, seier krava om nullutslepp fører til at reiarlaga vel å reise til nabofjorden. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Ingen løfte

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) seier det ikkje er aktuelt å utsetje tidsfristen for nullutslepp i verdsarvfjordane.

– Dette har Stortinget stadfesta to gongar og regjeringa jobbar med det som mål.

Han seier det er ein logisk tanke bak at enkelte fjordar har ekstra strenge miljøkrav.

– Grunngjevinga frå Stortinget si side har vore at verdsarvfjordane har vore heilt spesielle. Dette er ein del av verdsarva som heile verda og ikkje minst Noreg er stolte av.

– Kan ei slik forskjellsbehandling utnyttast av reiarlaga, ved at dei vel andre reisemål i nærleiken?

– Det har eg ikkje noko meining om. Eg trur det vil vere eit enormt ønske i åra framover å kome seg til noko av det mest spektakulære vi har, nemleg Nærøyfjorden og Geirangerfjorden. Og eg håpar folk vil gjere det på ein mest mogleg klima- og miljøvennleg måte.

IKKJE NY FRIST: Klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatn (V), seier tidsfristen for nullutslepp i verdsarvfjordane står fast. Det vil seie 2026. Foto: Torstein Bøe

Må tenke nytt

Klimaforskar ved Høgskulen på Vestlandet, Carlo Aall, seier måla i Parisavtalen gjer det problematisk for enkelte turistmål å satse like stort som dei gjorde før pandemien.

Han har eit klart råd til næringa:

– Eg trur cruise har ei framtid, men den må fyllast med eit heilt anna innhald. Ikkje gjer deg avhengig av eit stort volum i mange år framover. Dersom du gjer deg avhengig av at flyvolumet og cruisevolumet skal kunne halde fram i 20 år, så tek du ein stor økonomisk risiko.