– Me ser alvorleg på saker som dette. Fisk skal bli tatt godt vare på og vernast mot unødvendig liding, på lik linje med alle andre dyr.

Det seier veterinær Hulda Bysheim i Mattilsynet.

NRK fortalde denne veka om ein makrellfangst på 11 tonn som vart oppdaga ved Sotra utanfor Bergen.

Heile fangsten måtte slaktast og kunne ikkje brukast som matfisk. For mykje av fisken var skadd og hadde tydelege sår.

Fiskane stod oppbevart i ein merd – såkalla «steng» – før dei skulle bli frakta til fiskemottak. Men dit kom dei aldri.

Lov for dyr gjeld også for fisk

Mattilsynet har no engasjert seg i saka, saman med Fiskedirektoratet. Det etter at dei såg forholda i NRK si sak.

– Fisken er jo avliva, så det er ikkje fare for vidare liding. Men me er i ferd med å sjå på bevisa og fakta i saka. Me kan politimelda saka, viss me meiner ho er så alvorleg. Me kan også vedta lovbrotsgebyr etter dyrevernlova, seier Bysheim i Mattilsynet.

Bileta i videoen viser synlege skader på fisken. – Både fisk og andre dyr skal vernast mot unødvendig liding, seier Mattilsynet. Foto: Øyvind Stuvik

Ho meiner fleire bør vera klar over at fisk har like stort krav på vern som andre dyr. Dette er det dyrevelferdslova som seier noko om.

Kva er Dyrevelferdslova? Ekspandér faktaboks Føremålet med lova er å fremja god dyrevelferd og respekt for dyr. Lova omfattar tilhøve som påverkar velferd hos – eller respekt for – pattedyr, fuglar, krypdyr, amfibie, fisk, tifotkreps, blekksprut og honningbier. Lova seier blant anne at dyr har eigenverdi uavhengig av den nytteverdien dei måtte ha for menneske. Dyr skal behandlast godt og vernast mot fare for unødigvendige påkjenningar og belastningar. Alle som treff på eit dyr som åpenbart er sjukt, skadd eller hjelpelaust, skal så langt mogleg hjelpa dyret. Dersom dyret er eit dyr fra dyrehald eller storvilt, og det ikkje er mogleg å yta god nok hjelp, skal eigaren eller politiet bli varsla umiddelbart. Heile lova finn du her.

– Det er viktig at fiskarane er merksame på at den lova også gjeld for fisk.

– Korleis er medvitet blant fiskarar om dette?

– Eg trur det trengst meir rettleiing ut mot fiskerinæringa på det punktet. Det er jo tradisjonar og måtar ein har jobba på i mange år, og forståeleg at medvitet kanskje ikkje er så høgt. Dette er standardar og haldningar som blir utvikla over tid: Kva ein meiner er akseptabel dyrevelferd og kva som er unødvendig liding.

Fiskar: – Hard medfart

– Ein del av fisken hadde fått litt hard medfart, sa fiskaren som eigde fangsten.

Han forklarte til NRK at årsaka til skadane var at brønnbåten fekk tekniske problem etter at fiskemerden allereie var blitt «snurpa saman» for å pumpa fangsten over i båten. Då fisken vart ståande fleire dagar etter dette, utvikla skadane seg.

– Viss slike steng blir ståande med skadd fisk i, kan det bli stygge sår og anna liding, seier Bysheim.

– Vurderer de no om det er gjort lovbrot, eller kan de allereie slå det fast?

– Ut frå det me har høyrd og lest, kan det sjå ut som eit brot på dyrevernlova. Kor alvorleg det er, må me vurdera.

Fiskaren det gjeld seier torsdag til NRK at han ikkje ønsker å kommentera saka slik ho står no.

Ifølge dei som varsla Fiskeridirektoratet var det fem dagar tidlegare mange færre skadde fiskar å sjå oppe i merden. Foto: Øyvind Stuvik

Mørketal

Mattilsynet har ikkje total oversikt over kor vanleg det er at skadd fisk blir ståande for lenge i steng.

– I region sør og vest har me gjerne 1–2 slike saker i løpet av sommaren. Men det kan vera mørketal, for Mattilsynet er ikkje ute og sjekkar det aktivt. Det er når Fiskeridirektoratet, Kystvakta eller publikum kontaktar oss at me avdekker slike saker, seier Bysheim.

– Kva skal fiskarar gjera med skadd fisk i steng?

– Lova gjeld faktisk for kvart enkelt individ. Det er jo vanskeleg å individbehandla fisk, men dersom ein veit at ein andel av fiskemengda er skadd, skal den ikkje bli ståande i eit steng der skadane kan utvikla seg og bli verre. Då skal ein anten sortera ut den skadde fisken, eller selja eller bli kvitt all fisken på anna vis.