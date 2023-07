Mattilsynet lyttar ikkje til klagestorm – vil framleis avlive «villgeiter»

Geiteflokken som klyv langs bratte fjellsider på Kvist mellom Høyanger og Balestrand, anar lite om alt rabalderet dei har vekt dei siste månadane.

For etter at Mattilsynet bestemte at flokken på nær 60 dyr bør avlivast, har det hagla inn med protestar frå heile landet.

Geiteflokken på Kvist Ekspander/minimer faktaboks Geiteflokken på Kvist består av om lag 50–60 dyr.

Flokken stammar frå om lag 18 kje som fekk avkom og gradvis blei sett ut i naturen då resten av flokken vart sendt til slakt på 70-talet.

Det har vore gjentakande krav om forsvarleg tilsyn, fôring, vern mot vêr/klima og rovdyrangrep og målretta avlsarbeid for å unngå innavl i flokken.

Dyreeigarane har ikkje klart å oppfylle desse krava og Mattilsynets avdeling Sunnfjord og Sogn har difor fatta vedtak om avvikling av geitehaldet for å førebyggja framtidig lidingar for dyra i flokken.

Vedtaket om avviklign av dyrehaldet blei gjort 1. juli 2022 og med frist til 15.mai 2024.

Kjelde: Mattilsynet

Både privatfolk, politikarar, og dyrevernsorganisasjonar har teke til orde for at dyra, som har levd fritt og vilt ute i truleg 90 år, bør få leve.

Saka har også hamna i Stortinget.

På bakgrunn av tre klager frå dyrevernsorganisasjonar har Mattilsynets gått ei ekstra runde om saka.

Ny vurdering av saka

Dyrenes Rett, Noah og Dyrebeskyttelsen har fleire argument i klagene sine.

Dei meiner geitene er friske og at det ikkje er nødvendig å avlive dei. Dei argumenterer med at dyra får nok mat, og at dei har levd vilt i minst 50 år og ikkje kan samanliknast med vanlege husdyr. «At dyr forvillast og lever som ville er ingen grunngiving for å drepe dem», skriv Dyrenes Rett.

Mattilsynet er ikkje samde.

Mattilsynet har gått ei ekstra runde, men står framleis på sitt. Det fortel Gro Eliassen, avdelingssjef i Mattilsynets avdeling Sunnfjord og Sogn. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

– Bakgrunnen for vedtaket var at dyrevelferda i flokken ikkje var god nok. Vi har gått gjennom saka på ny og står framleis fast på vedtaket om avvikling.

Det seier Gro Eliassen, avdelingssjef i Mattilsynets avdeling Sunnfjord og Sogn.

Siste ord i saka er likevel ikkje sagt.

No skal nemleg Mattilsynet si klagesakseining gå gjennom saka på ny og ta ei eiga sjølvstendig vurdering.

Og deira vedtak er det ikkje råd å klage på.

Ikkje overraska

Anne Johanne Bjordal i Dyrebeskyttelsen Sogn og Fjordane bur i området der villgeitene held til.

Ho er ikkje overraska over vedtaket.

– Eg rekna med at dei landa på dette. Sidan dyra går under reglane for husdyr, er det nokre ganske ufråvikelege reglar som gjeld, seier Bjordal.

Anne Johanne Bjordal i Dyrebeskyttelsen er ikkje samd i avgjerda, men er ikkje overraska. Foto: Privat

Ho legg til at det er viktig at reglane for husdyr gjeld, for blir det gjort unntak her, så kan det vere dårleg for andre husdyr att.

Løysinga for at geitene kan få leve, må vere å definere dei som forvilla dyr, og ikkje husdyr, meiner ho.

– Mattilsynet grunngjev vedtaket sitt med at det er dårleg dyrevelferd. Kan ein berre hoppe bukk over det vedtaket?

– Eg trur geitene lever eit fint og fritt liv, men hardført liv. Men det er difor eg meiner vi må sjå på kva vi skal definere flokken som, seier ho.

Bjordal er glad for at folk har engasjert seg for geitene, men i nokre tilfelle har det gått litt for langt, synest ho:

– Særleg i starten var det veldig oppi liene folk her, og det blei ganske intenst. Nokre har teke med seg killingar, og det er ikkje bra. Det beviser jo berre Mattilsynet si sak om at dyra er ubeskytta etter fødsel.

Bjordal har ikkje håp om at klagesakseininga til Mattilsynet vil gjere om på vedtaket.

Har ikkje klaga på vedtaket

Geiteeigar Birger Olav Sørebø har ikkje noko kommentar til det siste vedtaket til Mattilsynet.

Men han har tidlegare sagt at han var glad for at dei ville gå ei ekstra runde i saka.

Birger Olav Sørebø eig geiteflokken. Han har ført tilsyn med geitene og gjeve dei tilleggsfôr kvar veke på vinteren, men det har ikkje vore nok for Mattilsynet. Foto: Sondre Dalaker / NRK

– Fleire har teke kontakt og sagt at dei vil hjelpe til med å føre tilsyn med geitene. Dei vil fôre dei i terrenget og enkelte vil ta dei inn i fjøsane sine, seier Sørebø.

Mattilsynet skriv i vedtaket sitt at dei ikkje kan ta omsyn til potensielle drivarar av dyrehaldet, og at det så langt ikkje har kome konkrete forslag på kven dette kan vere.

Vidare skriv dei at Sørebø ikkje har klaga på vedtaket.

Høyanger-ordførar Petter Sortland seier han forstår at Mattilsynet må forhalde seg til dagens eigar, og ikkje potensielle eigarar.

– Desse må i så fall kjenne si besøkstid, seier han og legg til at kommunen ikkje har moglegheit å bli geitepassar.

– Men eg skulle ønske Mattilsynet hadde kome med ein annan konklusjon med tanke på det store folkelege engasjementet, seier Sortland.