Mattilsynet har ikke funnet smittekilden til salmonella-utbruddet

Det er fortsatt uvisst hva som er smittekilden til det nasjonale salmonella-utbruddet. Det er 31 smittede personer, bosatt i åtte ulike fylker. – Det er sannsynlig at de er smittet gjennom et næringsmiddel som er distribuert over hele landet, sier pressevakt Lars Skjeggestad i Mattilsynet. Det gjennomføres nå intervjuer om hva personene har spist og hva de har vært i kontakt med.