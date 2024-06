Måtte stoppe slåstkamp i Florø

Politiet måtte i ettermiddag rykke ut til Byporten/Amfi i Florø etter at det kom melding om ein slåstkamp mellom to ungdommar. Ifølge Firdaposten var slåstinga over då politiet kom fram til staden. Saka får ikkje nokre konsekvensar.