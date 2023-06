Administrerende direktør i Voss Resort, Øyvind Wæhle, hadde gledet seg til å ta imot turister og andre besøkende på gondoltur.

Men slik ble det ikke.

For på en rutinekontroll i forrige uke ble det oppdaget en sprekk på et støttestag på en av mastene langs gondolbanen.

– Da ble vi fort enige om at da stenger vi banen inntil dette er nærmere kontrollert, sier han til NRK.

Det var Avisa Hordaland som først omtalte saken.

Øyvind Wæhle i Voss Resort håper de kan åpne banen igjen 17. juni. Foto: Tale Hauso / NRK

Taper én million kroner i uka

Nå har gondolbanen på Voss vært stengt i over én uke, og blir trolig det i noen uker fremover.

Det første Wæhle tenkte på da sprekken ble oppdaget, var sikkerheten.

– Det er nulltoleranse når det gjelder avvik. Enten det er lite eller stort, så stopper vi banen. Vi driver persontrafikk, og den skal være trygg. Det førsteprioritet for oss, sier han.

Nå taper selskapet rundt 1 million kroner i uka på den lille sprekken som ble oppdaget.

UVANLIG: Da denne sprekken ble oppdaget stengte banen kort tid etter. Foto: Privat

– Uvanlig skade

Det er Leitner Ropeways som er baneleverandør og har levert hele stålkonstruksjonen til Voss Gondol.

Pressetalsmann Maurizio Todesco sier at de ikke kjenner årsaken til at sprekken har oppstått, men at dette blir etterforsket. Det vil ta flere uker.

– Akkurat nå fokuserer vi på å reparere denne skaden for å få kabelen i drift igjen, sier Todesco.

Leitner har ikke fått meldinger om lignende skader på andre taubaneanlegg. Stålkonstruksjonen av denne typen skal ha en levetid på 100 år.

Gondolbanen taper rundt 1 million kroner i uka, forteller Øyvind Wæhle i Voss Resort. Foto: Tale Hauso / NRK

Nå jobbes det med å skifte ut det ødelagte støttestaget.

– Nye støttestag er satt i produksjon, og dette kommer til Voss 12. juni, sier Wæhle i Voss Resort.

Etter planen skal de åpne igjen 17. juni.

Gondolbanen er relativt ny og ble åpnet i 2019.

– Banen kunne gått, men det er nulltoleranse for slike ting, sier han.

Kapasiteten på gondolbanen fra Voss stasjon til fjelltoppen Hanguren er 1100 gjester i timen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Kjenner ikke årsaken

Statens jernbanetilsyn har oppsyn med gondolbaner i Norge.

De kjenner til skaden på gondolbanen på Voss, sier kommunikasjonsrådgiver Ellen K. Johnsen.

Men de kjenner ikke til årsaken eller omfanget av skaden.

– Det er virksomheten som har ansvar for sikkerheten og for å følge opp hendelsen. Å stenge banen da de oppdaget det var dermed det eneste riktige. Publikums sikkerhet er viktigst, seier Johnsen.

Om det har vært farlig å bruke banen, og hvor ille skaden er, kan ikke Johnsen uttale seg om.

– Vi har forstått at det undersøkes, men kan ikke si noe om omfanget. Det er det virksomheten som må svare for, seier Johnsen.