Måtte jage hissig oter ut frå biblioteket

Oter, europeisk oter, også kalt fiskeoter, er en rovdyrart i mårfamilien. Kroppen er lang og slank og tilpasset et liv i vann.

Oteren har svømmehud mellom tærne både på for- og bakføtter. Klørne er kraftige. Pelsen er brunaktig grå til svartbrun med en mattgul til fløtefarget strupe.

Oteren er 50–95 centimeter lang, halen er 30–55 centimeter. Den veier 1–15 kilo.

Oteren er nattaktiv. Den lever først og fremst av fisk, krabber og kreps samt frosk. Den tar også fugl, spissmus og smågnagere.

Oteren er utbredt over store deler av Europa, sør for tundragrensen, samt i Nord-Afrika. Den har imidlertid gått tilbake i antall over store deler av utbredelsesområdet.

Oteren forekommer i Norge over hele landet, men med hovedtyngden i de nordlige delene. Den er sjeldnere i innlandet enn ved kysten.

(Kilde: Store norske leksikon)