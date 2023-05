Måtte i retten for ulovleg brislingfiske

Ein båteigar frå Nord-Noreg måtte nyleg møte i Sogn og Fjordane tingrett. Her var han tiltalt for å ha fiska etter brisling med not mindre enn 500 meter frå elvemunninga av Sogndalselva i Sogndal kommune. Fartøya fekk minst 5 tonn brisling denne novemberdagen i 2020. Aktor meinte mannen burde betale 20.000 kr i bot, samt ei inndraging på 35.000 kr. Retten meinte det ikkje var tilstrekkeleg bevist at fisket fann stad i forbodssona, og mannen gjekk difor fri.