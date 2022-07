Måtte få hjelp ned frå fjell

To personar måtte få hjelp ned frå Liatårnet ved Sotra søndag kveld etter at dei kom vekk frå stien og det blei mørkt. Dei to melde frå til politiet like før midnatt, seier operasjonsleiar Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Den eine av turgåarane hadde sklidd og fått trøbbel med ein gamal skade, så politi og Raude Kors måtte gi dei ei hjelpande hand.