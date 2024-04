Mathisen ute med skade

Brann-spiller Ulrik Mathisen går glipp av lagets neste kamper. Mathisen ble byttet ut i serieåpningen mot Tromsø med en strekk bak i låret. Det er uklart hvor lenge han blir borte fra fotballen.

Brann melder i ettermiddag også at Elias Myrlid er klar for Hødd. 21-åringen reiste til Ulsteinvik i går for en medisinsk test og har skrevet under for andredivisjonsklubben.