Maskin sperrer veien i Årdal - veien åpen

Politiet melder at en maskin har fått driftsstans i natt under veiarbeid på fv. 53 ved Bogaviki i Årdal. Maskinen står på vestsiden av Finnsåstunnelen. Den sperrer veien slik at det ikke er mulig å passere for trafikk.

Det pågår arbeid for å få flyttet maskinen og åpnet veien. Vegtrafikksentralen vest melder at vegen åpner for fri ferdsel klokken 07.00.