– Det er mykje som står på spel, seier Marie Sneve Martinussen som kjenner på både press og ansvar før årets valkamp som fersk partileiar.

Laurdag opna Martinussen valkampen i Bergen, knappe to veker etter at tidlegare Raudt-leiar, Bjørnar Moxnes valte å trekke seg etter den mykje omtala solbrillesaka.

Martinussen vart valt som ny konstituert leiar i Raudt etter brei støtte frå partiet. Leiarvervet gjeld fram til landsmøte i 2024, men nøyaktig tidspunkt er opp til partidemokratiet å avgjere.

Martinussen heldt appell på opninga av valkampen i Bergen. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Som å hoppe etter Wirkola

Sjølv etter ei årrekkje som nestleiar i partiet seier ho at overtakinga vert som å skulle «hoppe etter Wirkola».

–Eg er ein heilt anna person, men håpar eg har ein frisk energi som kan skape litt ekstra futt i valkampen.

Martinussen forklarar at det har vore hektiske dagar etter ho blei partileiar.

– Eg har fått ein ny kalender. Det er litt travelt, men mest av alt hyggeleg.

– Er det noko du føler at du må rydde opp i?

– Nei, eg har ikkje tenkt at eg er ei oppvaskdame.

Martinussen forklarar at det har vore travelt, men mest hyggeleg å ta over som partileiar. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

For den ferske Raudt-leiaren er det viktigare enn nokon gong å skaffe stemmer blant folket.

–I Bergen som mange andre plassar, ligg det veldig tett an på meiningsmålingane, og vi i Raudt fryktar at Høgre skal kome til makta.

Stas med besøk

Åshild Kvamme frå Stanghelle har reist med toget inn til Bergen for å få med seg opninga av valkampen.

Ho er medlem i Raudt Vaksdal, og er glad Martinussen valde å sjå vestover for sitt første besøk.

– Eg synest det er supert at ho vel Vestlandet. Eg trur det er framgang for Raudt i kommunane rundt omkring, og mange av dei stiller til val for første gang, blant anna Vaksdal.

Kvamme trur Martinussen vil gjere ein god jobb som partileiar.

– Eg trur ho kjem til å gjere ein kjempejobb. Det er heilt rett at det er ho som fekk den jobben.

Åshild Kvamme frå Raudt i Vaksdal pratar med den nye partileiaren. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Raudt Bergen synest det er stas at Bergen er den første byen Martinussen besøker som partileiar.

– Eg trur det gjer at vi får sparka valkampen i gang for fullt. No er partiet klar for å setje i gong kampen mot forskjellar i Bergen, seier førstekandidat Mailiss Solheim-Åkerblom.

Ho trur ikkje at solbrillesaka vil ha ein stor innverknad på valkampen.

– Eg trur at dei aller fleste har lagt den saka bak seg. De signala eg får frå medlemmer og tillitsvalde er at vi er klar for valkamp. Vi er klar for å leggje det som skjedde i sommar bak oss, og fokusere på politiske saker.