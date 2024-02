Marthine Østenstad blir Branns nye kaptein

Martine Østenstad tar over kapteinsbindet etter at tidligere Brann-kaptein Cecilie Redisch Kvamme bestemte seg for å gi det videre. Det skriver klubben på sine nettsider.

– Jeg er veldig stolt over å ha fått den tilliten, men mest av alt av å være en del av dette laget. Jeg vet at det er en vanskelig oppgave, men det er en oppgave jeg ser frem til. I tillegg så er jeg utrolig stolt over den jobben Cecilie har gjort, og ser opp til den lederen hun har vært og fortsatt er, sier hun til brann.no.

Hovedtrener Martin Ho sier følgende om avgjørelsen:

– Beslutningen om å velge en kaptein er aldri lett. Man må vurdere gruppedynamikken og hvordan vi er som et team. Med dette i tankene følte jeg at Marthine var den riktige personen til å lede teamet fremover, sier Ho.