Marte Mjøs Persen (Ap) nøgd med ny Ap-leiing

I dag la valkomiteen i Arbeidarpartiet fram si innstilling til kven som skal sitja i partileiinga. Dei ønskjer at arbeids- og inkluderingsminister og leiar av Vestland Arbeidarparti,. Marte Mjøs Persen, skal halda fram i sentralstyret i partiet.

– Me skulle gjerne vore enda betre representerte, men eg er glad for at eg framleis er innstilt. Rogaland kjem også inn, og eg forstår at me må dela på representasjonen, seier Persen.

Vidare vart det klart at Jan Christian Vestre og Tonje Brenna kjem inn i Ap-leiinga som nestleiarar. Jonas Gahr Støre held fram som partileiar og Kjersti Stenseng som partisekretær. Persen meiner endringane er positive for partiet og politikkutviklinga.

– Eg er veldig nøgd med at det blir ei fornying i leiinga til Arbeidarpartiet, seier ho og viser til at partiet med Vestre og Brenna får inn ein ny generasjon i leiinga.