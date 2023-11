– Det er forferdeleg trist at ho ikkje får vera med på grunn av truslar. Me vil vera ein open festival med plass til alle stemmer.

Det seier dagleg leiar i Bergen internasjonale musikkfestival, Synnøve Eide.

Onsdag måtte dei gi beskjed om at laurdagens hovudartist, marokkanske Manal, hadde avlyst.

Årsaka var at artisten hadde motteke truslar og ikkje lenger opplevde det som trygt å reisa til Noreg.

Truslane kom etter at ho uttala seg om situasjonen i Gaza på sosiale medium, ifølge managementet hennar.

30 år gamle Manal har nesten 4 millionar følgarar på Instagram. Der skal ho ha lagt ut pro-palestinske meldingar, som førte til truslar. Foto: M.AHMED OUAKHACH

Aldri opplevd liknande

Managementet til Manal skriv i ei utsegn at dei beklagar djupt for avlysingane.

– Sjølv om ytringsfridomen er viktigast av alle rettigheiter, må tryggleiken kome først så snart kunstnaren sin personlege integritet er trua, skriv dei.

Manal lagar arabisk pop, ofte med kvinnefrigjerande tekstar. Hiten hennar Makhelaw magalou har over 11 millionar avspelingar på Spotify.

Eide fortel at dei har arrangert festival i over 20 år, men at dei aldri har opplevd at ein artist må avlysa på grunn av truslar.

– Me ynskjer å visa forskjellige musikkuttrykk ein elles ikkje ser i Bergen eller Noreg og sleppe til andre stemmer enn me normalt høyrer. Difor er dette ekstra trist, seier ho.

Ytringsfridomen blir grensa av

Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty International Noreg seier konflikten i Gaza i utgangspunktet har eit svært høgt temperaturnivå.

– Det er trist at me har kome ein stad der den kunstreise fridomen og ytringsfridomen blir grensa av, seier han.

Han meiner verda treng alle stemmer for å kasta lys over dei sivile som blir råka av krigen.

– Me ser diverre at det er truslar både mot jødiske og muslimske enkeltpersonar og miljø over heile kloden. Nokre stadar utartar det seg til vald. Også i Noreg ser me eksempel på at situasjonen spissar seg til, seier Tollefsen.

Sindre Stranden Tollefsen seier det ikkje er rart at folk si mentale helse blir påverka at situasjonen i Gaza. Foto: Kyrre Lien / Kyrre Lien

Han er likevel ikkje overraska over at personar får truslar etter å ha uttalt seg om konflikten.

– Dei siste åra har me undersøkt truslar mot ein rekke utsette grupper. Det som går igjen, er at mengda hets og truslar aukar i det tematikken blir sett på agendaen, seier han.

Onsdag kom PST med ny trusselvurdering i Noreg grunna konflikten i Midtausten.

Der skreiv dei at det har auka merksemda mot moglege israelske og jødiske mål.

Samstundes har dei også auka merksemd mot palestinske og pro-palestinske arrangement.

Artistar syns det er vanskeleg

I tillegg til konserten i Bergen måtte artisten avlysa den planlagde framføringa på den internasjonale musikkfestivalen Oslo Word denne veka.

Festivalsjef Alexandra Archetti Stølen seier dei ser alvorleg på situasjonen.

– Det er trist. Når ein artist avlyser så veit me at det er det siste ho ynskjer, men situasjonen er så spent at ho ikkje følte ho hadde eit val, seier Stølen.

Alexandra Archetti Stølen meiner Manal har vore modig i sine utsegner, men også i valet om å avlysa. Foto: Lars Opstad

Ho fortel at det er mange artistar som syns det er vanskeleg å stå på ei scene medan herjingane går føre seg i Gaza.

– Det er ein god del artistar som føler det blir feil å ha konsertar når det går føre seg eit folkemord på Gazastripa, seier ho og legg til.

– Det føler me også på. Det er vanskeleg å arrangere festival i denne tida. Men me kan forsøka å bruka plattforma vår til å skape merksemd rundt det som skjer no.