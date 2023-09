Markerte startskotet for stor utbygging

Måndag markerte Aker Solutions på Stord starten på utbyggingsprosjekta til Yggdrasil og Valhall på norsk sokkel. Det skjedde gjennom ei så kalla brennestart på verftet, der to stålplater vart kutta, skriv selskapet i ei pressemelding. To av fire plattformer skal setjast saman på Stord, og ein av dei er den største som noko sinne er sett saman på det lokale verftet. Den er på heile 28.000 tonn. Samla vil dei to utbyggingane sysselsetja 130.000 årsverk, skriv Aker BP.