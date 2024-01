Markering mot partnardrap i Bergen

Fleire hadde møtt fram i Bergen sentrum laurdag, for å markere motstand mot partnardrap. Rødt Bergen, Female Minority Voices og FN-Sambandet Vest heldt appellar. Planen er vidare at det skal gå eit demonstrasjonstog gjennom sentrum av Bergen. Fleire av parolane handla om kravet for å få innført omvendt valdsalarm.