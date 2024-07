Marit Bratberg Lund solgt fra Brann til Benfica

Marit Bratberg Lund er solgt til storklubben Benfica i Portugal.

Det melder Sportsklubben Brann på sine nettsider. Lund ble Branns toppscorer i fjor.

Branns sportslige leder Aleksander Olsen sier at Brann har forsøkt å beholde Lund, men sier at de samtidig har forståelse for at Lund vil prøve å spille i utlandet.