Ble sendt på annen skole enn vennene for å få undervisningen hun har krav på

– I min verden så virker dette helt utrolig, jeg kan ikke forstå at de kunne gjøre dette mot akkurat Mariel, sier mor Line Charlotte Rolfsnes.

For skolen hun trodde hun skulle gå på, ble nemlig byttet ut med en hun aldri søkte på.

Mariel skal begynne på videregående til høsten. Hun har downs syndrom, og har derfor ekstra behov for trygghet og tilrettelegging.

Mariel ønsket seg egentlig til Fyllingsdalen videregående skole i Bergen. Der går, og skal en stor del av vennene hennes gå til neste år.

I tillegg kunne hun gå musikk, dans og drama, som hun elsker å drive med.

Line Charlotte Rolfsnes har fått masse støtte etter hun publiserte et Facebook-innlegg om situasjonen. Hun er veldig rørt over all støtten hun og familien har fått. Foto: Oda Marie Rønning / NRK

Havnet på helt annen skole

Rolfsnes forteller at de på et møte med skolen i mai fikk en muntlig bekreftelse om at Mariel hadde kommet inn på den såkalte «drømmeskolen». Dette mener hun at skolen har bekreftet flere ganger senere.

Mariel jublet og ble kjempeglad. I tiden etterpå har de planlagt og forberedt henne på den nye skolen.

Men da det tikket inn en e-post som ønsket Mariel velkommen til overføringsmøte ved Årstad videregående skole, bydde det på stor forvirring. For dit hadde hun ikke søkt.

– Da tenke jeg «hæ, dette må jo være feil». Vi har ikke søkt på Årstad. Vi har ikke besøkt skolen. Vi har ikke hatt det som et alternativ. Ingen har snakket om Årstad, sier hun.

– Føler tryggheten under beina er borte

De sendte en e-post til skolen for å gjøre dem oppmerksom på feilen, men det viste seg at det ikke var en feil i det hele tatt. Inntakskontoret hadde overført Mariel til Årstad, uten noen forvarsel eller forklaring.

– Da jeg fikk bekreftet mandag at det ikke var feil, da føler man at tryggheten som er under beina på deg er borte, sier Rolfsnes.

Årstad er en av de største videregående skolene i Bergen, med over 1000 elever. Der kjenner Mariel ingen.

Dersom hun ikke får noen andre alternativer, begynner hun ikke på videregående til høsten.

– Det skjer ikke, da har vi hun hjemme. Vi kan ikke risikere Mariels psykososiale helse. Vi kan ikke risikere hennes utvikling, så vi kan ikke si ja til den skolen, sier Rolfsnes.

Mariel gledet seg veldig til å begynne på Fyllingsdalen videregående skole. Foto: Oda Marie Rønning / NRK

I et innlegg på Facebook uttrykker foreldrene stor frustrasjon for situasjonen de nå står i.

Rolfsnes er svært rørt over støtten hun har fått i etterkant av publiseringen. På tre dager har innlegget blitt delt over 1600 ganger, og likt av vel så mange.

NRK har kontaktet Fyllingsdalen videregående skole. Rektor Trond Botnen vil ikke uttale seg om saken når NRK tar kontakt, men viser videre til fylkeskommunen.

Ikke garantert skole, men utdanningsprogram

Øivind Høines, seksjonsleder for inntak i Vestland, sier han kun kan kommentere saken generelt, og at de ikke kan kommentere på enkeltsaker.

Slik inntaket til videregående skolar fungerer, blir først elevene med fortrinnsrett prioriterte. Mariel er en slik elev, siden hun har behov for tilrettelagt undervisning.

I Vestland gjelder dette 399 elever.

– I år har vi tidligere enn andre år gått ut til skolene med lister over elever til dette opptaket, der vi har sagt at det er sannsynlig at elevene på listene vil komme til dere. Det betyr at skolene har kunnet informert foresatte, seier Høines.

Øivind Høines forteller at selve informasjonsmøtet ikke har så mye å si for tildeling av plass. Gjennom prosessen bidrar det til å bistå dem i forhold til tolkning av dokumentasjonen som følger med søknaden. Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Opptakssjef: - Sterkt beklagelig

Han presiserer at et informasjonsmøte også er til for skolene sin del, slik at de kan bli kjente med elevene og deres behov, før de melder tilbake til inntakskontoret.

– Hvis noen på et informasjonsmøte opplever at de har fått en slags forsikring på om at de har fått inntak, er det sterkt beklagelig, sier Høines.

Det har seg nemlig slik at man har rett på ett av tre utdanningsprogram, ikke nødvendigvis rett på plass på akkurat den skolen man søker på.

Dette var nytt for Rolfsnes og familien.

– Jeg forstår det at de ikke er garantert skole, men da tenker jeg det at de burde gå inn i reglene og se på det. For elever med spesielle behov så er nettopp skolen, og det miljøet og de elevene som går på akkurat den skolen, mye viktigere enn det er for andre som kanskje har et mye større nettverk.

Hun understreker at barn med spesielle behov må tas vare på, og legges til rette for.

– Å få den følelsen av at man må kjempe for hver eneste ting, det er ganske slitsomt. Skal ikke det offentlige ivareta alle? Det synes jeg er en viktig diskusjon å ta også.