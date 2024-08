Mardal klar for OL-finale i slegge

Thomas Mardal frå Gloppen er klar for finalen i slegge under OL i Paris. Mardal opna med eit sterkt kast på 76,16, før han følgde opp med 76,78. Til saman tolv utøvarar skal til finalen, og 27-åringen er akkurat nett no nummer åtte.

– Det smakte godt å få ut eit OK kast i ein kvalik for ein gongs skuld. Det første var eigentleg heilt greitt, og andrekastet var berre rot. Eg vurderte å avbryte kastet. No har eg rotet det til både i VM og EM, så kanskje OL er min meisterskap, sa Mardal til NTB.

– Eg kan legge på eit par meter til i finalen. Eg har litt meir å gå på.

Mardal har 77,97 som personleg rekord. Han tok i juni NM-gull i slegge.