Manuell sjekk av bagasje

All bagasje og handbagasje må sjekkast for hand ved Førde lufthamn, melder Avinor. Dei oppmodar passasjerar til å møte opp to timar før avgang.

– Det var på god tid å skifte ut røntgenutstyret, så dette har vore ei planlagt utskifting, seier lufthamnsjef, Kjell Otto Gjesdal.