Manuell dirigering på fylkesvei i Voss fra klokken 18

Teigdalsvegen, fylkesvei 5410, mellom Evanger og Nesheim i Voss herad åpnes med manuell dirigering klokken 18 onsdag.

Veien har vært helt stengt ved Mæstadvatnet siden tirsdag morgen, etter at det gikk et stein- og jordras over veibanen.

– Det er et par store steinblokker som må pigges i stykker og fjernes, så det blir enkelte perioder med korte stans, skriver Vegtrafikksentralen.

I mellomtiden kan man kjøre via Eksingadalen, ifølge Statens vegvesen. Veien åpnes helt fra klokken 21.