Manuell dirigering på E16 ved Vaksdal

E16 Langhelletunnelen og Bogatunnelen ved Vaksdal i Vestland var laurdag ettermiddag stengt for trafikk på grunn av eit tre velta utenfor Langhelletunnelen. Klokka 15.20 opplyser Vegtrafikksentralen at det er manuell dirigering på staden, men fare for stenging på kort varsel grunna eit mindre ras utanfor tunnelen.