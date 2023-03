Manuell dirigering på E16 Risnes/Romslo

Framover blir det manuell dirigering og kontinuerleg ledebil gjennom tunnelane E16 Risnes og Romslo på Trengereid. Det melder Vegtrafikksentralen. Dei skriv at trafikantar må rekna med kø, og at situasjonen vil vera slik i to til tre veker framover.