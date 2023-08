Manuell dirigering på E16

Tidligere i kveld meldte Vest politidistrikt at det er manuell dirigering på E16 etter et jordras i Lærdal. De opplyste da at det ikke var fare for at jord- og vannmassene skulle skape problemer på E16.

I en oppdatering skriver politiet at de avslutter på stedet, og at vannet renner greit unna.

Det er fortsatt manuell dirigering på E16 på rasstedet, og trafikkdirigenter og skilting er på plass.