Manuell dirigering i Åsane etter trafikkulykke

Det er manuell dirigering på E39 like ved avkøyringa til Steinestø fram til bilbergar er på plass. Ein personbil og lastebil krasja her i morgontimane, og kvinna i personbilen er frakta til sjukehus. Per no er det ingen opplysingar om alvorleg personskade, skriv politiet på X/Twitter.