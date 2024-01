Mannen med machete på Nav sett i varetekt

Mannen som i desember vart pågripen med machete på eit Nav-kontor i Bergen er fengsla igjen. Mannen i 20-åra blir varetektsfengsla i fire veker, har Hordaland tingrett bestemt. Han sikta for ved fleire høve å ha framkalla fare for allmenta. Det kan straffast med mellom 2 og 15 år i fengsel. Etter hendinga på Nav-kontoret vart mannen sett i fyllearresten.

No er retten er komne fram til at mannen må setjast i varetekt for å hindra at han gjer nye, straffbare handlingar som kan medføra høgare straff enn 6 månader i fengsel.