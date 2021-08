I mai skreiv NRK om kvinna i Bjørnafjorden som i to år hadde blitt forfølgd av ein mann.

På eitt år hadde han brote besøksforbodet ni gongar. Belastninga på den vesle familien blei til slutt så stor at aleinemora valde å flytta frå bygda ho vaks opp i.

– Eg trudde me hadde eit greitt system her i Noreg, som skal hjelpa når ein hamnar i slike situasjonar. Det er tydeleg at det ikkje fungerer, sa «Thea», som eigentleg heiter noko anna.

Politiet kunne ikkje gripa inn med varige tiltak, fordi Statsadvokaten i april hadde lagt bort saka mot mannen.

Berre veker etter at NRK omtalte historia, greip Riksadvokaten inn. Han oppheva bortleggingane og bad politiet ta opp att etterforskinga.

Nye brot på besøksforbod

No er mannen plassert på institusjon.

Det skjer to og eit halvt år etter Thea først møtte mannen. Då sat han i ein park og grein medan han sette fyr på sitt avklipte hår.

– Eg er utruleg letta og glad for at mannen no får den hjelpa han treng, seier Thea gjennom sin advokat i dag.

I starten av august blei mannen arrestert for nye brot på besøksforbod mot to andre kvinner.

Ei omfattande fengslingsavgjerd frå Hordaland tingrett viser at påtalemakta bad om fire vekers tvungen plassering i institusjon.

Til grunn låg ei gjennomgang av alle forhold som mannen er meldt for.

Mannen er sikta for brot på:

§ 298. Seksuelt krenkande åtferd offentleg eller utan samtykke

§ 263. Trugslar

§ 266. Omsynslaus åtferd

§ 266a. Alvorleg personforfølging

§ 274. Kroppsskade

§ 274. Grov kroppsskade, første ledd. «Som har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall».

VISTE FRAM TEIKNING: Ein kveld Thea var på tur med hunden tok mannen kontakt. Han viste fram ei teikning. – Det såg ut som ei barneteikning. I midten hadde han teikna ein strekperson, og rundt personen hadde han laga fleire titals kors. «Kva er dette?» spurte eg. «Det er deg», svarte han tilbake. NRK har bede Thea laga ei skisse som liknar. Foto: ILLUSTRASJON

«Har betydelige psykiske utfordringer»

Retten gav påtalemakta medhald, og slår fast at «siktede har betydelige psykiske utfordringer».

I sin instruks til Vest politidistrikt beordra Riksadvokaten sikting etter den nye «stalkingparagrafen», paragraf 266a.

Ein gjennomgang NRK har gjort viser at lovparagrafen knapt er brukt. Og i endå mindre grad har den ført til at gjerningspersonar har blitt dømde.

No blir Thea sine erfaringar tungtvegande dersom det blir tatt ut tiltale og saka hamnar i retten.

– Ho er veldig glad for at klaga førte fram og at politiet no gjer ei ny vurdering. Og at saka sannsynlegvis kjem opp for retten ganske snart, seier kvinna sin bistandsadvokat Kristine Aarre Hånes.

BISTANDSADVOKAT: Kristine Aarre Hånes representerer «Thea». Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Blir vurdert som psykotisk

Ifølge rettsavgjerda frå Hordaland tingrett blei det avgjort at mannen kunne leggast inn for tvungen rettspsykiatrisk observasjon i oktober i fjor.

I den rettspsykiatriske erklæringa frå mars står det at mannen vert vurdert å ha vore psykotisk på undersøkingstida. Det same var konklusjonen i tida då handlingane skjedde.

På bakgrunn av Riksadvokaten si omgjering i juni kravde påtalemakta at den sikta blir plassert i institusjon.

I argumentasjonen viser påtalemakta til tidlegare mistankevurderingar mot fleire kvinner.

Blant desse er fleire episodar Thea var utsett for. Ho har tidlegare fortalt om opplevingane i møte med NRK.

«Det vises særlig til egenrapport med oversikt over et utvalg av stillbilder formentlig fra desember 2019 som tilsynelatande inneholder barnerumper, og som siktede angivelig skal ha sendt fornærmede via Facebook Messenger (...)»

«Videre vises til rapport med stillbilder fra overvåkningsvideo på en dagligvareforretning den 30. april 2020 hvor siktede formentlig kontakter fornærmedes datter».

PLYSTRING: Mannen gjekk fleire gongar utanfor huset på natta og plystra i timevis. Du trenger javascript for å se video. PLYSTRING: Mannen gjekk fleire gongar utanfor huset på natta og plystra i timevis.

«Et liv i terror»

I si vurdering i juni skreiv Riksadvokaten at saka gjeld ein «psykotisk person som har dyttet en person ned fra en mur med bruddskader til følge, drapstruet flere, truet med kniv og krenket flere tilfeldige personer over lang tid.»

For minst ein av dei fornærma ber krenkingane preg av alvorleg personforfølging, poengterte Riksadvokaten. Han la også til grunn at fleire barn er involverte i hendingane. Også politibetjentar er ifølge dokumentet blant dei fornærma.

Ei av dei fornærma har skildra at den sikta sine handlingar har «skapt et liv i terror».

– Det burde vera unødvendig at det måtte ei klage til for at politiet skulle sjå alvoret i saka, poengterer Aarre Hånes.

Retten vurderer at det er sannsynleg at ei sak om særreaksjon vil bli reist.

Bistandsadvokaten ser det som sannsynleg at mannen vil bli dømt til overføring til psykiske helsevern.

– Eg tenker dette er ein riktig prosess vidare, og at gjerningspersonen no får den hjelpa han treng. Det er óg naudsynt for at dei fornærma skal føla seg trygge, meiner bistandsadvokaten.

FLYTTA BORT: Thea møtte NRK i den nye leilegheita i vår. Ho hadde gått bort til den gråtande mannen for å hjelpa. To år seinare angra ho bittert på at ho tok kontakt. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Har brote 11 besøksforbod i år

I avgjerda viste dommaren til at den sikta har gjort seg skuldig i gjentatte lovbrot av til dels valdeleg eller særleg plagsam art.

– Hyppigheita tilseier at gjentakingsfaren er kvalifisert. Andre tiltak, især fleire besøksforbod og munnlege åtvaringar frå politiet ved brot på desse, har vist seg openbert «uhensiktsmessige», står det i rettsavgjerda.

Vidare blir det vist til at lovbrota har heldt fram i 2021. Mannen har så langt i år brote besøksforbod 11 gongar.

– Sikta har tidlegare ikkje retta seg etter besøksforbod eller endra åtferd etter pågripingar. Tidlegare innblanding med politi og domstol har ikkje hatt preventiv effekt. Den høge involveringa i kriminell aktivitet det siste halvåret styrkar gjentakingsfaren, heiter det i rettsdokumentet.

PÅGÅANDE: Mannen kunne stå utanfor huset i mange timar. Ei natt stod han utanfor i seks timar og plystra. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

«Da kan jeg komme til å bli veldig sint»

Mannen snakkar engelsk og retten la ikkje til grunn hans forklaring om at han hadde vore ukjend med forboda.

Retten vurderer at mannen har ein sterk avvikande sinnstilstand. Hans framferd i retten blei, i tillegg til rapporten frå dei sakkunnige, lagt til grunn for påstanden.

I retten deltok mannen på videonettprat. Etter å forklart seg kort om brota på besøksforbodet mot dei to kvinnene, bad han retten om å ikkje lesa opp resten av siktinga.

«Da kan jeg komme til å bli veldig sint», sa mannen og viste til sin forsvarar.

Mannen sin forsvarar Eirik Nåmdal bad om full frifinning for sin klient. Nåmdal ønskjer ikkje kommentera fengslingsavgjerda.