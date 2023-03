Mann ville slåst med politiet – sett i arresten

Ein mann er sett i arresten i Bergen etter at han tok kontakt med ein politipatrulje og gav uttrykk for at han ville slåst. Det var like over klokka 10 søndag at hendinga skjedde. Han skal også ha prøvd å spytta på politiet og kasta ein stein i vegbana. Mannen blir meldt for ordensforstyrring.