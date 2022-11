Mann varetektsfengslet i fire uker: Retten mener det er gjentakelsesfare for vold

En mann i Bergen blir varetektsfengslet i fire uker, siktet for hensynsløs atferd mot en tidligere kjæreste.

Fra tidligere i år er han også tiltalt for mishandling av en ekskone og to ekskjærester. Mannen må møte i retten for forholdene.

Tiltalen fra i sommer omfatter kroppskrenkelse og brudd på besøksforbud. Retten mener det er gjentakelsesfare.



Siktede var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt.